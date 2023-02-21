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Посол Ирана завершает дипломатическую миссию в Беларуси

Ревизия двусторонних отношений, взаимная торговля и новые проекты в промышленности. Президент Беларуси сегодня встретился с послом Ирана.

Саид Яри завершает свою дипмиссию в нашей стране. И последнее время все усилия были направлены на подготовку встречи лидеров Беларуси и Ирана.

В середине марта планируется визит Александра Лукашенко в эту страну, где обсудят вопросы сотрудничества, региональной и международной повестки дня. И сегодняшний разговор, наверное, хороший повод оценить качество отношений между Минском и Тегераном в разных сферах.

Мы могли бы сделать значительно больше, но все то, что было сделано в этот период Вашей работы в Беларуси, явится основой, фундаментом будущих наших отношений. Конечно же, как я уже сказал, больше могли сделать, но ситуация, которая складывается в мире и вокруг Ирана и Беларуси, к счастью, заставляет нас быть ближе и искать те формы сотрудничества, которые сегодня востребованы. В ближайшее время в середине марта я планирую по приглашению президента Ирана побывать с визитом в Иране, и там мы обсудим существенные вопросы наших отношений. Это будет значимая встреча, которая выведет на более высокий уровень сотрудничества. Встречаясь с президентом России, он мне подробно рассказал о совместном проекте России, Азербайджана, Ирана по строительству железнодорожного и автомобильного пути Север-Юг. Мы заинтересованы - важнейшая тема нашего разговора.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Политические отношения между странами на высоком уровне. Традиционно встречи президентов происходят во время Шанхайского саммита. Последние переговоры в Самарканде придали сильный импульс буквально во всех сферах. Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества на ближайшие годы страны готовят дорожную карту. Поэтому визиту Президента в Иран придают особое значение.

Отношения между Ираном и Беларусью сейчас находятся на пике развития, и мы уверены, что после визита Президента Беларуси в Иран наши отношения за последние три года будут развиваться, поскольку этот визит накануне 30-летнего становления дипломатических отношений между нашими государствами.
Саид Яри, Чрезвычайный иПолномочный Посол Ирана в Беларуси

За прошедший год товарооборот увеличился в три раза и превысил 100 млн долларов. Большой потенциал в промышленности. Это поставки нашей горнодобывающей техники, а также тракторов, коммунального и пассажирского транспорта. В перспективе должен появиться авиарейс Минск - Тегеран. Уже есть договоренность.

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