Посол Ирана завершает дипломатическую миссию в Беларуси

Мы могли бы сделать значительно больше, но все то, что было сделано в этот период Вашей работы в Беларуси, явится основой, фундаментом будущих наших отношений. Конечно же, как я уже сказал, больше могли сделать, но ситуация, которая складывается в мире и вокруг Ирана и Беларуси, к счастью, заставляет нас быть ближе и искать те формы сотрудничества, которые сегодня востребованы. В ближайшее время в середине марта я планирую по приглашению президента Ирана побывать с визитом в Иране, и там мы обсудим существенные вопросы наших отношений. Это будет значимая встреча, которая выведет на более высокий уровень сотрудничества. Встречаясь с президентом России, он мне подробно рассказал о совместном проекте России, Азербайджана, Ирана по строительству железнодорожного и автомобильного пути Север-Юг. Мы заинтересованы - важнейшая тема нашего разговора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

