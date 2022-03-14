Посол Китая: Мы выступаем против необоснованных санкций Запада в отношении Беларуси

Китайская сторона придерживается четкой позиции по поводу санкций, введенных против Беларуси западными странами. Китай выступает против такого давления на Беларусь. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Се Сяоюн, сообщает БелТА.



"Относительно санкций, введенных против Беларуси западными странами, у нас позиция очень четкая: мы выступаем против этих необоснованных санкций. Думаю, что во всех действиях нужно соблюдать основные принципы Устава ООН и нормы международного права", - подчеркнул посол.