3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Посол Китая: Мы выступаем против необоснованных санкций Запада в отношении Беларуси
Китайская сторона придерживается четкой позиции по поводу санкций, введенных против Беларуси западными странами. Китай выступает против такого давления на Беларусь. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Се Сяоюн, сообщает БелТА.
"Относительно санкций, введенных против Беларуси западными странами, у нас позиция очень четкая: мы выступаем против этих необоснованных санкций. Думаю, что во всех действиях нужно соблюдать основные принципы Устава ООН и нормы международного права", - подчеркнул посол.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?
ВВС Израиля ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе
В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
Выборы президента в США грозили взорвать ситуацию в стране, но прошло подозрительно тихо
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов