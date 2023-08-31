Посол России в Беларуси Борис Грызлов ознакомился с перспективами Витебской области

Мы порядка 40 % экспортируем именно в РФ. География - это практически все регионы России, начиная с Калининграда, заканчивая Хабаровским краем. Понятно, это еще Москва и Санкт-Петербург. Главные потребители - это, конечно, предприятия энергетической отрасли: Россети, Газпром, Транснефть и многие другие. Мы за последнее время разработали и внедрили в производство порядка 10 новых видов продукции. Поэтому на сегодняшний момент мы можем предложить достаточно широкий спектр решений не просто кабелей, а кабельных систем от проектирования до монтажа.

Андрей Авко, гендиректор ООО "ПО "Энергокомплект"