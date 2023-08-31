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Посол России в Беларуси Борис Грызлов ознакомился с перспективами Витебской области
Перспективные проекты и векторы сотрудничества, в том числе единая союзная программа импортозамещения - эти вопросы обсудили сегодня на встрече руководство Витебской области с Борисом Грызловом, Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси. Говорили о предстоящем Форуме регионов, он пройдет в новом формате в Витебске и Полоцке. К участию будут приглашены представители третьих стран. "Наука - будущее Союзного государства" - девиз форума. Акцент на инновациях и технологиях, которые дают импульс развитию промышленности. Отметим, что в ходе двухдневной рабочей поездки в Витебскую область Борис Грызлов посетил ряд предприятий Орши и Витебска. Среди них крупнейший производитель кабельно-проводниковой продукции в Беларуси.
Мы порядка 40 % экспортируем именно в РФ. География - это практически все регионы России, начиная с Калининграда, заканчивая Хабаровским краем. Понятно, это еще Москва и Санкт-Петербург. Главные потребители - это, конечно, предприятия энергетической отрасли: Россети, Газпром, Транснефть и многие другие. Мы за последнее время разработали и внедрили в производство порядка 10 новых видов продукции. Поэтому на сегодняшний момент мы можем предложить достаточно широкий спектр решений не просто кабелей, а кабельных систем от проектирования до монтажа.
Не так давно Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что, возможно, нам нужно подумать, чтобы на подобных форумах Беларуси и России появились представители третьих стран. Это интересно. Это могут быть регионы стран, входящих в Евразийское экономическое сообщество, или других стран СНГ. Форум может быть по какой-то новой формуле.
Между Витебским облисполкомом и регионами России заключено 28 соглашений о сотрудничестве в экономической, социальной и гуманитарной сферах. В прошлом году товарооборот вырос почти на 13 % и установил рекорд в 4,5 миллиарда долларов. Положительная динамика сохраняется. Так, за 6 месяцев текущего года оборот составил 2 миллиарда 2 миллиона долларов.
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