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Посол Словакии награжден орденом Франциска Скорины
Белорусы умеют ценить настоящих друзей. Сами - нация открытая и дружелюбная, испытавшая на себе не одно лихолетье истории, знает цену позиции, когда важна не выгодность, а честность.
Мужественным поступком назвали белорусы участие Чрезвычайного и Полномочного Посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша в параде Победы 9 Мая в Минске. Правда, после из-за конфликта со своим МИДом ему пришлось подать в отставку. Эту ситуацию Александр Лукашенко назвал "международным скандалом". Белорусская сторона оценила поступок дипломата.
Указом Президента Йозеф Мигаш награжден орденом Франциска Скорины. Этой награды дипломат удостоен за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между странами. И это благодарность и признательность всех белорусов.
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