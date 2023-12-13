Посол Турции в Беларуси: Ваша страна заняла особое место в моем сердце

Непросто уезжать из страны, которую полюбил. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики Мустафа Озджан во время встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Мероприятие прошло по случаю завершения дипломатической миссии посла в Республике Беларусь, пишет БЕЛТА.



"С одной стороны, я счастлив, поскольку четыре года работы в Беларуси прошли крайне хорошо. Я наслаждался очень продуктивной работой, этому благоприятствовала обстановка и возможность открытого, доверительного диалога с белорусскими коллегами, друзьями, несмотря на трудности, которые сложились и имеют место в регионе, - сказал посол. - С другой стороны, непросто уезжать из страны, которую полюбил".



Беларусь заняла особое место в сердце посла. "Отношения с Беларусью являются во всех сферах прекрасными, замечательным образом развиваются, и мы всегда имели возможность через диалог и языком дипломатии обсуждать все вопросы с белорусскими коллегами. И атмосфера, которая создалась, позволила нам прекрасно развивать отношения", - дополнил Мустафа Озджан.