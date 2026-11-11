Посольство Никарагуа появится в Минске

Посольство Никарагуа откроют в Минске. В преддверии события заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков провел встречу с временным поверенным в делах Никарагуа в нашей стране Клаудио Антонио Араной, сообщила БЕЛТА.

В ходе переговоров стороны затронули вопросы, касающиеся открытия посольства, а также темы подготовки к пятому заседанию белорусско-никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Оба мероприятия намечены на конец ноября.

Замминистра и дипломат обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Беларусью и Никарагуа в областях, представляющих взаимный интерес. Отдельный акцент был сделан на графике и повестке предстоящих двусторонних встреч.

Дипломатические отношения между Беларусью и Никарагуа установлены в мае 1994 года.

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