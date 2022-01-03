Посольство Беларуси в Украине направило в МИД этой страны ноту протеста после марша националистов

Посольство Беларуси в Украине направило в МИД этой страны ноту протеста после марша украинских националистов 1 января в Киеве. К ним под символикой коллаборационистов гитлеровской Германии примкнули и белорусские радикалы.



В Украине факельными шествиями отмечали 113-летие главаря местных националистов Степана Бандеры. Наше посольство выступило с осуждением возмутительных попыток героизировать убийц и карателей белорусского народа, безнаказанного чествования идейными наследниками кровавых палачей Хатыни.



"При молчаливом попустительстве властей Украины в шествии приняли участие активисты беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего рейха. Это является ничем иным, как оскорблением памяти предков", - заявлено в ноте.