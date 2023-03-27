Посольство Зимбабве начинает официальную работу в Беларуси

В Беларуси начинает официальную работу посольство Зимбабве. Об этом министр иностранных дел Сергей Алейник заявил журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой, сообщает БЕЛТА.

"Очевидно, что достигнутые между президентами двух стран прорывные договоренности позволят вывести наше сотрудничество на качественно новый уровень. Одной из таких договоренностей было открытие посольства Республики Зимбабве в Республике Беларусь. Все формальности, связанные с открытием посольства, завершены, и сегодня мы можем официально объявить о начале его работы", - сказал Сергей Алейник.

По словам министра, это событие в полной мере отражает достигнутый уровень доверия и дружбы между двумя странами.

Сергей Алейник рассказал, что во время переговоров с Фредериком Шавой был обсужден практически весь спектр двусторонних отношений. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, подписали по итогам переговоров совместное заявление.

"Мы удовлетворены динамикой развития политического диалога. У нас выстроена четкая и эффективная схема взаимодействия государственных органов и ведомств двух стран. Мы подробно рассмотрели реализацию договоренностей в торгово-экономической сфере, в частности, ход выполнения контрактов на поставку в Зимбабве сельскохозяйственной, пожарной техники, строительство и модернизацию зернохранилищ", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Министры также обсудили сотрудничество в легкой промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, добыче полезных ископаемых. Во время переговоров была затронута гуманитарная проблематика, в частности, обмен опытом в сфере здравоохранения, охраны материнства и детства.

"Для нас важно, что Беларусь будет продолжать вносить свой весомый вклад в достижение правительством Зимбабве целей долгосрочной стратегии развития страны "Видение-2030", - заявил Сергей Алейник.