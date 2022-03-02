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Постпред Беларуси в ООН: Ситуация в Украине - прямое следствие безответственной политики Запада
Сфера международной безопасности стала ассоциироваться с эскалацией противоречий и соперничества. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси в Женеве Юрий Амбразевич на сегменте высокого уровня Конференции по разоружению. Дипломат констатировал, что происходит деградация системных основ международной безопасности, раскручивается спираль новой гонки вооружений. Постпред Беларуси подчеркнул, что игнорирование чужих законных интересов говорит либо о безответственности, либо о прямой заинтересованности в эскалации конфликта. И нынешняя ситуация в Украине стала прямым последствием такой политики западных стран, заявил дипломат.
Беларусь призывает всех, кто еще бездействует, сделать все возможное, чтобы предотвратить еще большее кровопролитие и остановить военные действия. Необходимо всем признать, что достижению этой цели не помогут ни экономические санкции, ни тем более поставка летальных вооружений для Украины. Наоборот, все это будет прямым вкладом в продолжение, в еще большее разжигание вооруженного противостояния. Это точно не дорога к миру. Единственное действенное средство для достижения мира сейчас, как и всегда, – это признание законных и обоснованных озабоченностей всех заинтересованных сторон без исключения и реализация этого признания путем переговоров и диалога, основанных на истинной приверженности принципу неделимой безопасности.Постпред Беларуси подчеркнул, что, начиная с 2014 года, Беларусь неоднократно вносила свой вклад в то, чтобы разрастающийся кризис в Украине прекратился и сменился стабильным и длящимся миром. Особо отметил дипломат усилия Президента нашей страны, который лично приложил все усилия, чтобы украинская делегация согласилась на участие в переговорах с Россией, первый раунд которых состоялся 28 февраля.
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