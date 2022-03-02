Постпред Беларуси в ООН: Ситуация в Украине - прямое следствие безответственной политики Запада

Беларусь призывает всех, кто еще бездействует, сделать все возможное, чтобы предотвратить еще большее кровопролитие и остановить военные действия. Необходимо всем признать, что достижению этой цели не помогут ни экономические санкции, ни тем более поставка летальных вооружений для Украины. Наоборот, все это будет прямым вкладом в продолжение, в еще большее разжигание вооруженного противостояния. Это точно не дорога к миру. Единственное действенное средство для достижения мира сейчас, как и всегда, – это признание законных и обоснованных озабоченностей всех заинтересованных сторон без исключения и реализация этого признания путем переговоров и диалога, основанных на истинной приверженности принципу неделимой безопасности. Постпред Беларуси подчеркнул, что, начиная с 2014 года, Беларусь неоднократно вносила свой вклад в то, чтобы разрастающийся кризис в Украине прекратился и сменился стабильным и длящимся миром. Особо отметил дипломат усилия Президента нашей страны, который лично приложил все усилия, чтобы украинская делегация согласилась на участие в переговорах с Россией, первый раунд которых состоялся 28 февраля.

Юрий Амбразевич, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве