Постпредство Беларуси в Женеве выступило с заявлением в ответ представителю УВКПЧ

Постоянное представительство Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организациях в Женеве выступило с заявлением в ответ на позицию Руперта Колвилла, официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, где он усомнился в законном задержании редактора экстремистского телеграм-канала. Дипмиссия в очередной раз обратила внимание, что компетентными государственными органами Беларуси гражданин Роман Протасевич признан подозреваемым по нескольким уголовным делам в соответствии с законами Республики Беларусь, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Он задержан правоохранительными органами на законных основаниях в международном аэропорту Республики Беларусь.