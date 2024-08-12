Поверенный в делах Евросоюза был приглашен в МИД Беларуси из-за нарушения воздушного пространства страны

В МИД был приглашен поверенный в делах Европейского союза в Республике Беларусь Стен Нёрлов. В связи с нарушением воздушного пространства Беларуси 9 августа украинскими БПЛА до европейского дипломата доведена позиция белорусской стороны по этому вопросу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМИД.



"Особо было отмечено наличие маркировки производителей стран ЕС на ряде элементов одного из сбитых белорусскими силами ПВО беспилотников, - проинформировали в МИД. - Акцентировано, что подобные действия несут потенциал радикальной эскалации военного конфликта, которая чревата его серьезным расширением, в том числе на страны ЕС".



Беларусь, которая неизменно выступает за мирное урегулирование кризиса путем переговоров, призывает Евросоюз принять все возможные меры своего влияния на украинское руководство с целью предотвращения подобных действий в последующем, подчеркнули в МИД.

