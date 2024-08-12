3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Поверенный в делах Евросоюза был приглашен в МИД Беларуси из-за нарушения воздушного пространства страны
В МИД был приглашен поверенный в делах Европейского союза в Республике Беларусь Стен Нёрлов. В связи с нарушением воздушного пространства Беларуси 9 августа украинскими БПЛА до европейского дипломата доведена позиция белорусской стороны по этому вопросу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМИД.
"Особо было отмечено наличие маркировки производителей стран ЕС на ряде элементов одного из сбитых белорусскими силами ПВО беспилотников, - проинформировали в МИД. - Акцентировано, что подобные действия несут потенциал радикальной эскалации военного конфликта, которая чревата его серьезным расширением, в том числе на страны ЕС".
Беларусь, которая неизменно выступает за мирное урегулирование кризиса путем переговоров, призывает Евросоюз принять все возможные меры своего влияния на украинское руководство с целью предотвращения подобных действий в последующем, подчеркнули в МИД.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов