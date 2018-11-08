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Повестка дня саммита ОДКБ согласована на заседании в Астане
Президент Беларуси прибыл c рабочим визитом в Казахстан. Несколько минут назад самолет белорусского лидера приземлился в Астане.
Сегодня Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета ОДКБ. Как сообщили в пресс-службе Президента, запланированы переговоры глав государств ОДКБ в узком и расширенном форматах. На повестке дня - обсуждение актуальных проблем международной и региональной безопасности, тематика взаимодействия на международной арене, а также вопросы деятельности ОДКБ, включая кадровые, организационные и финансовые. По итогам саммита предусмотрено подписание ряда международных документов.
Кроме того, на уровне министров обороны и иностранных дел и секретарей совбезов прошла церемония передачи председательства в ОДКБ от Казахстана до Кыргызской Республике. Жезлы - символы Организации - были переданы из рук в руки.
Напомним, сессия коллективной безопасности на высшем уровне состоится через несколько часов во Дворце Независимости в Астане.
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