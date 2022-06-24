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Повышение зарплат бюджетникам и новую программу пенсионных накоплений обсуждают в парламенте Беларуси

Повышение зарплат и новая программа пенсионных накоплений. Социальная сфера - главная тема этой парламентской пятницы!

Меры по обеспечению устойчивого развития социальной сферы

В нынешних непростых условиях государством принимаются системные меры по обеспечению стабильного и устойчивого развития социальной сферы Беларуси - рассказал вице-премьер Игорь Петришенко. В этом году расходы бюджета на эти цели запланированы в объеме порядка 23 миллиардов рублей. Вместе со средствами Фонда соцзащиты населения они превысят 42 миллиарда. Это 25 % ВВП! Все социальные выплаты, пенсии и пособия, а также зарплаты в бюджетной сфере выплачиваются своевременно и в полном объеме. Это касается и здравоохранения, и соцподдержки, и образования.

В настоящее время в Республике Беларусь уделяется большое внимание системе образования. Конечно, это отражается и на том финансировании, которое идет из республиканского бюджета и из местных бюджетов на сферу образования. Хотел бы отметить, что несмотря на беспрецедентное санкционное давление коллективного Запада, государство выполняет все свои обязательства перед всеми уровнями образования. Поэтому хотел бы заверить, чтобы все наши граждане были абсолютно спокойны - у нас достойное образование, будет, соответственно, обеспечен достойно высокий уровень получения нашими детьми.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Социальная поддержка

Из других заявлений дня - в Беларуси введут новую программу пенсионных накоплений с финансовой поддержкой государства. Она заработает с 1 октября. Каждый застрахованный по этой программе получит софинансирование будущей пенсии от государства. В целом на пенсионные выплаты в нынешнем году направят более 16 миллиардов рублей, или порядка 9 % ВВП. О повышении пенсионного возраста речь не идет, заявил вице-премьер.

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