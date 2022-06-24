Повышение зарплат бюджетникам и новую программу пенсионных накоплений обсуждают в парламенте Беларуси

В нынешних непростых условиях государством принимаются системные меры по обеспечению стабильного и устойчивого развития социальной сферы Беларуси - рассказал вице-премьер Игорь Петришенко. В этом году расходы бюджета на эти цели запланированы в объеме порядка 23 миллиардов рублей. Вместе со средствами Фонда соцзащиты населения они превысят 42 миллиарда. Это 25 % ВВП! Все социальные выплаты, пенсии и пособия, а также зарплаты в бюджетной сфере выплачиваются своевременно и в полном объеме. Это касается и здравоохранения, и соцподдержки, и образования.

