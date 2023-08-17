Пойдет ли Лукашенко на следующие выборы? Что он ответил

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко заявил, что еще не принял решение о том, будет ли выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы государства, сообщает БЕЛТА.

"Я не принял никаких решений, честное слово. Может, это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение, я приму. Но сейчас надо выстоять, надо выдержать. Надо не вляпаться в какую-нибудь историю, по-народному говоря. Надо провести свой народ по этому очень тонкому, хрупкому льду, чтобы не провалиться. Для меня это сейчас главное. И мое будущее, и будущее будущей власти зависит именно от этого. Поэтому я занимаюсь этим. Честное слово, я не думал, и даже в узком-узком своем семейном кругу, со своими детьми не обсуждали эту тему. Сейчас не до этого", - сказал Александр Лукашенко.

Во время интервью Диана Панченко поделилась своими впечатлениями от Минска. По словам журналистки, ей понравилась атмосфера порядка и безопасности. Она выразила надежду, что белорусы понимают главную ценность и свой главный ресурс - мир на земле.

"И у меня возник вопрос (может, у вас есть ответ): что со всем этим будет без Лукашенко?" - спросила Диана Панченко.

Впереди в стране выборы в парламент и в состав Всебелорусского народного собрания. Президент заявил, что будет делать все для того, чтобы помочь белорусам определить свое будущее. "Я буду убеждать, я буду рассказывать. Да и люди наши видят, что может быть, что мы можем потерять вот этот островок, где тихо, спокойно и жить можно", - сказал он.

"Я каждый раз, когда в Минск приезжаю, вижу ухоженные улицы, идеальные дороги. Иногда гуляешь по Минску - впечатление, как будто бы это Киев, каким бы он мог и каким когда-то был. Хотя города, может быть, и не похожи, но ощущения именно такие, - отметила Диана Панченко. - Если совсем просто, что и когда у нас пошло не так?"

"Тогда, когда вы начали разворовывать Украину. Если вы хотите сохранить целостность страны, должно быть единство, стержень должен быть. Прежде всего государственный стержень, как у нас. Нас все время критикуют за эту вертикаль власти, "диктатуру" и так далее. Но именно она, эта вертикаль и, как вы ее называете, диктатура, дисциплина, порядок способствовали консолидации всего народа. Нам все-таки удалось достучаться до людей, донести им, что надо делать, в том числе и сейчас. Я часто говорю: если вы не хотите, как Украина, воевать, давайте в поле будем работать. Люди это слышат", - заявил Александр Лукашенко.

В Украине начался разлад, когда лакомые кусочки стали раздавать олигархам, подчеркнул Президент. Таким образом, по его словам, было сформировано множество центров силы, за которыми стояли в том числе и силовики. И государству трудно было этому противостоять.

"То есть Украина была рассредоточена, разделена. В демократию вы начали играть, всех выбирать, переизбирать. И размыли ответственность этим самым. Но началось все с приватизации вашей, прихватизации бездумной. Вы растащили Украину и обидели людей. Украинцы были страшно недовольны той ситуацией. Все это накапливалось. Но начиналось оттуда. Экономика всему была основой, - убежден глава государства. - Вы разрушили богатейшую, красивейшую страну тем самым".

Потом олигархи пошли в политику и поднимать наверх определенных людей. "А когда у политика в кармане много денег, они очень жмут и давят на него", - заметил белорусский лидер.

"У вас за эти годы не было никогда мысли: "А можно было бы сейчас на яхте где-нибудь в Монако?" - спросила журналистка.