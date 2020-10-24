Поздравление президента Беларуси генеральному секретарю ООН

75 лет на службе мира. Сегодня День Объединенных Наций. С годовщиной основания организации генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша поздравил президент. "Беларусь как одна из основательниц ООН ощущает особую ответственность за то, чтобы сохранялась память о трагедии 20-го века, а глобальные и региональные споры не переросли в пламя новой мировой войны. Наша страна будет продолжать работать над расширением созидательной и объединительной роли ООН. Современные вызовы и угрозы требуют от Организации Объединенных Наций укреплять коллективные усилия, чтобы предотвратить политическое, экономическое и военное противостояние, решительно исключить односторонние политизированные санкции против членов ООН, поддержать широкий диалог и способствовать всеобщему устойчивому развитию - прогрессу во всем мире", - говорится в поздравлении.