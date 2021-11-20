Логистика, промышленная кооперация, электрокары без пошлин и электронная торговля. Позицию по самым спорным вопросам интеграции Беларусь озвучила на полях Межправсовета ЕАЭС, который прошел в Ереване. Центральные - прогноз аграрного рынка. Кроме обеспечения внутри союза своими продуктами питания, разрабатывают механизмы защиты от опасной и некачественной продукции.

Светлана Лукьянюкподробнее. "Пятерки" ЕАЭС все же собралась офлайн. Такой формат общение получается не всегда. Например, неделю назад все, что касается СНГ, решали онлайн. Но об интеграции в рамках "пяти" - диалог вживую. Да, есть определенные условия, учитывая, что коронавирус пока не отступает, масочный режим и в помещении, где переговоры, работают только камеры. А для всех журналистов организовали пресс-центр в холле первого этажа концертного зала. Наблюдать за тем, что в зале, можно вот с такого экрана.

Площадка "пятерки" - это и двухсторонние контакты. Накануне с Россией и Кыргызстаном, где говорили о кооперации производств с Бишкеком и регионами. С Россией акцент по выполнению союзных программ. Да, экономика - тема заглавная. Но сегодня в топе новостей миграционный кризис на белорусско-польской границе.



На повестке Межправсовета два десятка вопросов. Центральные - прогноз аграрного рынка. Спрос и предложения. Обеспечение внутри союза своими продуктами питания.

Ведь сегодня тема продовольствия и рост цен на него в мире в топе новостей. Рядом ставят и защиту от опасной и некачественной продукции. Здесь нужны механизмы быстрого реагирования.



Экономика ЕАЭС в этом году на пути восстановления. Торговля между странами прибавила на треть. От некоторого импорта извне и вовсе можем отказаться. Коронавирус подстегнул и электронную куплю-продажу. Но вопрос единых норм беспошлинного ввоза товаров пока открыт. Мы озвучили свою позицию, ждем решения коллег.



Контроль за перевозкой грузов через навигационные пломбы ускорит логистику и товарооборот. Соглашение уже готово. И его направят на подпись главам государств. С пломбами все грузы начнут двигаться через года два. Но уже через полгода после подписания те, что везут на авто, а после железнодорожные контейнеры.



Поддержка партнеров по ЕАЭС особенно важна в сложных ситуациях



Поддержка партнеров по ЕАЭС особенно важна в сложных ситуациях, с которыми сталкиваются страны по отдельности на международном векторе. Не раз говорили о необходимости единых позиций в противовес санкционному давлению. А страны внутри делают все возможное для смягчения последствий для своих экономик.

