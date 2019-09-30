Беларусь рассчитывает на участие Германии в продвижении отношений с Евросоюзом

Правительство Беларуси рассчитывает на участие Германии в продвижении отношений с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр нашей страны сегодня на встрече с послом Германии в Беларуси Манфрэдом Хутэрером. Германия играет ключевую роль в ЕС. И от ее веса во многом зависит политика Евросоюза. Сергей Румас выразил надежду, что экономическая составляющая будет приоритетом в работе нового дипломата. В Беларуси работают более 300 компаний с участием германского капитала. В развитии отношений большие надежды на Совет делового сотрудничества. Немецкий дипломат подчеркнул, что его страна готова развивать торгово-экономические, инвестиционные и политические отношения с Беларусью.