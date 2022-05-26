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Правительство Беларуси разрабатывает антисанкционные меры
Как противостоять попыткам разрушить нашу экономику и снизить влияние западных ограничений - обсуждают и парламентарии. Правительство разрабатывает антисанкционнные меры. В рамках этого выстроена трехуровневая система реагирования. В Овальном зале первый вице-премьер Николай Снопков рассказал депутатам и сенаторам о работе экономики в текущих условиях. Политика недружественных стран показала, насколько актуально для Беларуси расширять выпуск отечественной продукции. Сегодня для нашей страны импортозамещение - это вопрос экономического суверенитета. Также отрабатывается и задача по переориентации экспортных поставок. Наиболее перспективные рынки сбыта - это Россия и Китай.
Мы активизировались, и, наверное, все-таки определенные моменты позволяют нам стабильно работать. Мы понимаем, что есть страны, которые готовы с нами работать, у нас есть опыт в работе с другими странами. Главное - мы умеем работать. И политика, которая направлена на сохранение промышленности РБ, на сохранение коллективов, сейчас дает положительный эффект.
Кроме того, накануне депутаты одобрили законопроект о регулировании отношений в сфере возобновляемых источников энергии. Документ направлен на поддержку реального сектора экономики и населения путем сдерживания роста тарифов на электричество. Также это и бесперебойная поставка энергии, и эффективная интеграция Белорусской АЭС. В конечном итоге все это нацелено на энергетическую безопасность Беларуси.
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