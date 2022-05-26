Правительство Беларуси разрабатывает антисанкционные меры

Мы активизировались, и, наверное, все-таки определенные моменты позволяют нам стабильно работать. Мы понимаем, что есть страны, которые готовы с нами работать, у нас есть опыт в работе с другими странами. Главное - мы умеем работать. И политика, которая направлена на сохранение промышленности РБ, на сохранение коллективов, сейчас дает положительный эффект.

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси