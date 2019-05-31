ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Правительство отвечает на вопросы депутатов и сенаторов

Сегодня правительство отвечает на вопросы депутатов и сенаторов. Традиционно на последнее заседание месяца обе палаты парламента собираются вместе.


Итак, какие вопросы и ответы звучат в Овальном зале - узнаем у нашего корреспондента Ольги Анищенко (прямое включение). Главный лейтмотив встречи в Овальном зале сегодня - как отлажена работа лесной отрасли, обеспечивают ли профильные организации прибыль и каковы резервы для повышения рентабельности. В правительстве этот блок вопросов - за новым вице-премьером Владимиром Дворником. Он и держит ответ перед депутатами и сенаторами (видео).

Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все