Правительство представило в парламенте программу работы на ближайшие два года

В десятке ключевых задач - поддержка предпринимательской инициативы, курс на создание IT-страны и перевод экономики в "цифру". Также - развитие экспорта. Госсектор настраивают на эффективную работу: государственная поддержка будет оказана в исключительных случаях. Хорошие новости и для бизнеса: за экономические нарушения смягчат уголовную ответственность. Более комфортной станет и работа инвесторов, для них уберут лишние барьеры. Все эти задачи созвучны целям, которые поставило Всебелорусское народное собрание. Программа действий правительства должна обеспечить стратегическую цель совместной работы - выйти к 2025 году на рост ВВП до 100 миллиардов долларов.