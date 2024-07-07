Празднование Дня Независимости, вступление Беларуси в ШОС, "Александрия собирает друзей". Как прошла неделя Александра Лукашенко - в проекте "Время Первого"

Празднование 3 Июля, торжественное собрание накануне, вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества, Александрия - в какой-то момент возникло ощущение, что на этой неделе в графике Президента Беларуси мероприятий больше, чем дней.



И правда, насыщенное начало июля. И внешней повесткой, и внутри страны. Корреспонденты АТН собрали самые важные кадры и заявления. Будет много кулуаров, где вы увидите, как "делается" политика, не только за большими столами. Подробности в рубрике "Время Первого".

Независимость, свобода, мир и возможность самим определять будущее своей нации - вот, что мы отмечаем каждое 3 Июля, каждый год с людьми, которые эту возможность нам дали, 80 лет назад освободив страну от самого ужасного проявления человеческого эго - фашизма.

Когда видишь этих людей на трибунах, на улицах, на концертах, видишь, как они улыбаются, радуются, танцуют, понятно, почему День Независимости должен быть большим праздником. Обязательно с парадом. В их честь.





Праздник этот для нас святой. Мы обеспечили мир на 80 лет. Ветераны

Мне было три годика. Отец на фронте погиб под Сталинградом, а мать замучили в Равенсбрюке, в Германии. А я осталась живая. Я росла в детском доме. Ветераны

Каждый раз ложился и не знал, встанешь ты живой или тебя заберут и расстреляют. Ветераны

И дай бог, чтобы никогда не слышать слово "война" Ветераны

Из уст Президента прозвучат очень показательные тезисы, ведь под каждой попыткой навязать что-то Беларуси или принудить что-то сделать, есть идея. Фашисты, например, уверяли мир, что восточноевропейские страны должны быть подчинены, поскольку сами не могут распоряжаться доставшимися им природными ресурсами и территориями.

Считалось, что славяне утратили свой нордический компонент, смешавшись с финнами.

И низшая раса - мы. Не можем существовать без немецкой организованности.





"А сейчас у нас якобы не та демократия. Тогда роль "учителя" взяла на себя гитлеровская Германия. Сегодня нас пытается "учить" весь Евросоюз во главе с Соединенными Штатами", - заявил Александр Лукашенко.

Это не вопрос отношения народов. Александр Лукашенко это подчеркнет, в том числе на торжественном собрании - тоже традиция в преддверии Дня Независимости. Для белорусов с презрением или неприятием относиться к любой другой нации - нонсенс. Дело в политиках. Польша давно и открытый американский сателлит. Управляется извне.

Не самостоятельна и Литва. Это если говорить про наших ближайших соседей. Но даже при таких раскладах разве белорусы просили ставить памятники воинам-освободителям, которые жизнью заплатили за мир в той же Варшаве? И как белорусы должны относиться к тому, что эти памятники показательно уничтожают?





"Мы долгие десятилетия в каждую памятную дату той страшной войны аккуратно подбирали слова, чтобы не оскорбить национальные чувства немцев, австрийцев, чехов, румын, наших прибалтов и даже братьев-украинцев. Говорили о палачах, топтавших белорусскую землю, как о людях без лица и гражданства. И к чему это привело? Они пересматривают итоги", - сказал Александр Лукашенко.

Если смотреть в общем, на этом историческом этапе Европа подвела себя к тому, чтобы жить одним днем.

Серьезный миграционный кризис, который создали американцы на Востоке, сделал ЕС заложниками людей, не готовых к ассимиляции. На все это накладываются гендерные вопросы. Это уже не мода, это проблема. Когда мужчины называют себя женщинами и наоборот. Появился средний пол. Дети не обязательно. У руля люди без продолжения рода. Зачем им думать о будущем? Соответственно, зачем помнить историю? К чему все это глобально приведет - большой вопрос.





"На Западе свет клином не сошелся. Есть друзья и в других частях света. Вот посмотрите. Я никогда не ошибался в своих прогнозах", - сказал Президент.

Если посмотреть на карту и цифры, Америка - это приблизительно 333 миллиона человек. Весь Европейский союз - 446 миллионов. Наши оппоненты. Так на этом этапе истории есть. А теперь про наших союзников.

Россия - 144 миллиона человек, Китай - 1 миллиард 412 миллионов, Индия - 1 миллиард 417 миллионов, Пакистан - 242 миллиона, Иран - 88, Узбекистан - 37, Казахстан - 19, Таджикистан - почти 10 и Кыргызстан - 7 миллионов. Все это страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества, в которую входит 42 % мирового населения и в которую через сутки после Дня Независимости примут Беларусь. Стартово ШОС создавали для стабильности в Евроазиатском пространстве. Дальше, конечно, в игру вступила экономика. С начала нулевых товарооборот внутри организации показал стократный рост. Все поддерживают друг друга, не ставят барьеры, упрощается логистика. Кроме постоянных участников организации есть страны-наблюдатели и страны-партнеры. Афганистан, Монголия, Азербайджан, Турция. Все переговоры будут проходить в трех форматах: "узкий", "ШОС плюс" и "двусторонняя встреча". О чем говорит Беларусь? Первое - это международная безопасность. Инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку действия Запада и Вашингтона дискредитируют любые учрежденные ими же организации по правам человека.





И вообще слово "мир" не на их территориях для нынешнего руководства Америки и ЕС не имеет никакой ценности. И мы это чувствуем буквально у себя за забором.

"В рамках этой философии и был спровоцирован конфликт в Украине, который продолжается до сих пор. И знаем, по какой причине. Как результат - мир сегодня в глубочайшем кризисе. И в этой ситуации, что мы, члены ШОС, можем сделать сложившейся ситуации?", - заявил Александр Лукашенко.

Тот, кто против и меньше по масштабу, становятся заложниками санкций. Искусственные барьеры в отношении удобрения, техники, маршрутов поставок плюс природные катаклизмы и люди в развивающихся странах голодают. Это же результат длительной колонизации тех же африканских стран. Вдобавок бесконечное развязывание военных конфликтов уже как стандартный западный эксперимент.





"Люди ждут некой ориентации и определенности. Это может сделать ШОС. Но это надо делать быстро, потому что время спрессовано. Это не то, что было тогда, после Второй мировой и холодной войны", - уверен белорусский лидер.

Все эти темы позже лидеры будут обсуждать на двусторонних встречах.

К слову, в кулуарах саммита ШОС для каждого главы государства предусмотрено помещение, где можно проводить двусторонние встречи.

Александр Лукашенко заявил, что постарается побывать в Пакистане до конца года. В сентябре встретятся члены межправительственных комиссий двух стран. В общем, план работы вполне конкретный. Но много лидеры обсуждали за закрытыми дверями, поэтому у журналистов минуты были под счет. Помогали пресс-службы, все гипероперативно.





Дальше у Александра Лукашенко будет тет-а-тет с коллегой из Турции. Минск и Анкара всегда поддерживают контакт. Торговля превышает миллиардный рубеж для прессы без заявлений. Протоколу и службе безопасности на этом саммите приходилось проявлять чудеса дипломатии и организации, учитывая плотность встреч и трафик высокопоставленных лиц. Вот из переговорной зоны выходит Эрдоган. Заходит на тот момент исполняющий обязанности президента Ирана. Выходит генсек ООН к нему, хочет, но не может подойти министр иностранных дел Казахстана, но быстрая реакция службы безопасности и короткая беседа на ногах состоится. Гутерриш, кстати, улетал из Астаны в Душанбе и забирал корзину с белорусскими гостинцами. Александр Лукашенко проведет с ним встречу, о чем говорили. Беларусь с высокой трибуны всегда выступала с глобальными инициативами, всегда принципиально и всегда против односторонних принудительных мер. Но главное внимание, конечно, было приковано к двусторонним переговорам Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Это всепогодное стратегическое партнерство стороны строят годами.

Мы обязательно будем способствовать дальнейшему стабильному развитию наших отношений и двигаться в этом направлении семимильными шагами. Си Цзиньпин, Председатель КНР

Двусторонние переговоры технически закончатся, но лидеры Беларуси и Китая выйдут, чтобы вместе вернуться в зал и продолжат общаться.

Уникальные кадры - максимально закрытый формат, и охрана делает все, чтобы обеспечить приватность. Звука не слышно, в разговоре участвует и министр иностранных дел КНР Ван И, но тут уже жесты говорят лучше слов. Даже если предположить, что речь шла о шероховатостях сотрудничества, то в итоге вышли на позитив.

Кстати, Беларусь стала первой страной ШОС, которая расположена исключительно в Европе, не имея территорий в Азии. В этот раз Астана, дальше Пекин, следующий саммит Шанхайской организации сотрудничества организует Китай, там и соберутся. Но все равно Казахстан в истории Беларуси в ШОС действительно останется историческим моментом.





Что думает по этому поводу новый министр иностранных дел? Журналисты спросят по дороге к самолету. Это первый визит Максима Рыженкова в новой должности: "Конечно, все довольны, потому что учли интересы всех. Мы больше всех довольны".

В последнее время в Белорусском государственном управлении было немало кадровых решений. Во Дворце Независимости на этой неделе вручали госнаграды и тем, кто уже сделал карьеру, много для страны.

Церемония вручения госнаград - одна из самых эмоциональных, если взять вообще все протокольные события. Есть волнение до и много улыбок после. В зале люди разных профессий. Военные, нефтяники, атомщики, учителя, соцработники, медики, люди, которые делают мебель у нас в стране, руководят птицефабриками.





Нет менее или более важной работы. Поэтому Беларусь за короткий срок сверенности довольно быстро идет вперед. Вот не потерять этот темп, об этом и будет говорить Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что у каждого из награжденных есть еще достаточно времени, чтобы совершить очередные подвиги, как трудовые, так и военные. "Но желательно - в мирное время, - сделал акцент глава государства. - Будем делать все для того, чтобы в Беларуси были мир и спокойствие".

Орден Отечества второй степени вручат Владимиру Семашко. Тоже не самая простая карьера. Руководил и энергетической сферой, был и послом Беларуси в России, занимал пост вице-премьера. Это далеко не полный список.

Лучшее место для выходных - белорусам все-таки важно иметь свой кусочек земли. Да и традиционные ярмарки, фестивали - это же часть нашей исконной культуры. И Купалье в Александрии - лучший пример.





96 тысяч гостей. Все очень круто организовано. Еда, развлечения, конкурсы внутри фестиваля. Сама ярмарка с мастерами со всей Беларуси. Здесь есть и что посмотреть, и что поесть, и что купить, и кого послушать. Концерты сменяются одни другими, коллективы из разных стран.

Для меня Александрия - это веселье, гуляние, это много положительных эмоций. Гуляния до рассвета! Гости праздника

Это полное разнообразие людей, творчество, искусство, сплоченность, всеобщая любовь. Гости праздника

Президент в Александрии в июле всегда, несмотря на сложный график, отдыхает душой. Это малая родина, его место силы в окружении своих людей и вообще показательная история, как совсем небольшое место можно сделать популярным. Вот он, внутренний туризм.

И вроде бы от дома далеко не оторвались и отдохнули.

А сколько таких сел, агрогородков, вообще мест в Беларуси? Глава государства пригласит всех на Трофимову крыницу, а еще признается, что за 30 лет президентства он так и не научился одному - безразличию.

"Когда я думаю о том, что надо прийти к вам, а здесь присутствует немало моих земляков, что греха таить, которые о тебе знают все. Даже порой то, чего ты не знаешь. И это самое сложное. Это самое сложное - прийти к вам, говорить здесь что-то, выступать, понимая, что сидящие в этом амфитеатре люди думают о тебе разное. И самое тяжелое то, что ты воспринимаешь это как некий упрек с вашей стороны, что ты что-то не сделал... А почему? Я знаю, что вы не чувствовали это. И не дай бог вам, получив от кого-то все, что вы хотели, потом не оправдать это доверие. Тяжелейшее для человека. Казалось, за три десятка лет пора уже и как-то закостенеть, успокоиться. Но ничего подобного. И это все отсюда, от этой земли: ценить людей, дарить им счастье, делать все для того, чтобы они о тебе просто плохо не думали", - поделился Лукашенко.

И это не самая легкая работа.

Президент останется на концерт, будет все: и танцы, и песни, и шутки, и, главное, настроение у людей, у зрителей, которые специально приезжают в Александрию на Купалье - почувствовать силу белорусского духа в праздник, который каждому обещает волшебство исполнения самых сокровенных желаний… на берегу Днепра.