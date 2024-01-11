Предполагаемая амнистия к 80-летию освобождения Беларуси стала темой совещания у Лукашенко

Для обсуждения на уровне главы государства вынесен ряд актуальных правовых вопросов, которые, как пояснил Александр Лукашенко, возникли в том числе из обращений граждан к Президенту. Одним из таких важных вопросов стало предполагаемое объявление амнистии. "В этому году мы отметим 80-летие со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, - сказал глава государства. - И если мы примем положительное решение, то с учетом особенности даты амнистия должна иметь отличия. Надо будет более внимательно посмотреть на женщин и детей, на женщин с детьми, другие категории осужденных. Надо подойти к вопросу амнистии нетрадиционно".