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Предполагаемая амнистия к 80-летию освобождения Беларуси стала темой совещания у Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам совершенствования законодательства об уголовной ответственности, сообщаетБЕЛТА.
Для обсуждения на уровне главы государства вынесен ряд актуальных правовых вопросов, которые, как пояснил Александр Лукашенко, возникли в том числе из обращений граждан к Президенту. Одним из таких важных вопросов стало предполагаемое объявление амнистии. "В этому году мы отметим 80-летие со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, - сказал глава государства. - И если мы примем положительное решение, то с учетом особенности даты амнистия должна иметь отличия. Надо будет более внимательно посмотреть на женщин и детей, на женщин с детьми, другие категории осужденных. Надо подойти к вопросу амнистии нетрадиционно".
Президент обратился к министру внутренних дел Ивану Кубракову с вопросом, как он видит данную тему.
"Понятно, что в парламенте законопроект также обсудят, проанализируют со всех сторон, - продолжил Александр Лукашенко. - Тем более работать предстоит новому составу - людям со свежим взглядом, идеями. Но надо учитывать и криминогенную ситуацию в обществе. Обратите внимание на недостатки предыдущих амнистий, чтобы их не повторить".
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