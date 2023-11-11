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Председатель партии "Белая Русь" рассказал о подготовке к выборам и конкуренции за место в парламенте
Что объединяет людей в партии? Общность интересов, близость взглядов, идеологических желаний сделать мир вокруг лучше. Политическая партия - это возможность для народа принять реальное участие в управлении страной и это конструктивная сила, которая способна объединить единомышленников. Признак демократии в государстве - политические партии. Благодаря их работе поддерживается политическая конкуренция, продвигаются интересы граждан. Партии участвуют в выборах, контролируют их проведение и главное, обеспечивают политический диалог между властью и народом. На неделе такой диалог состоялся во Дворце Независимости, партии прошли перерегистрацию, политическое поле очистилось от объединений декоративных. Остались Коммунистическая, Либерально-демократическая партии, Республиканская партия труда и справедливости, зарегистрирована также новая партия - "Белая Русь". Приближается электоральная кампания, работы хватит всем.
Мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти, не разделяем общество по партийной принадлежности, опыт будем использовать положительный. Белорусские партии принесут пользу, если по-настоящему смогут представлять интересы своих членов партий перед государством.
Включаясь в обсуждение политических вопросов, белорусы через партии могут активнее проявлять свою позицию, участвовать в формировании государственной повестки, отслеживать, как реализуется важнейшее для жизни направление. Вот об этой сопричастности к общему государственному делу поговорили с председателем белорусской партии "Белая Русь" Олегом Романовым.
К выборам мы начали готовиться уже давно, провели заседание Высшего политического совета, на котором приняли принципиальное решение о том, что в выборах мы участвуем. Нами разработан план движения к конечной точке, к участию в едином дне голосования в феврале 2024 года. Нами подготовлена вся необходимая нормативная база, и партия "Белая Русь" будет принимать полное участие в электоральной кампании. Это значит, что мы не только выдвинем кандидатов в депутаты всех уровней, от местных до Палаты представителей Национального собрания, но это означает то, что наши люди будут и членами избирательных комиссий, наблюдателями на избирательных участках. Также мы своими партийными СМИ будем достаточно активно рекламировать нашу работу и тем самым вносить свой вклад в протекание электоральной кампании 2023 - 2024 года.
Президент поставил задачу сохранить целостность страны, и это та задача, над которой должна работать каждая партия. "В современных условиях, крайне непростых, рушится прежний миропорядок, происходит передел мира, целые страны могут быть уничтожены. Поэтому нам надо удержать страну, чтобы Республика Беларусь осталась единой и целостной, процветающей, сильной, независимой", - добавил Олег Романов.
О работе политических партий в Беларуси и сопричастности к общему государственному делусмотрите подробнее в проекте "Вопрос номер один".
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