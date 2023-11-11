Председатель партии "Белая Русь" рассказал о подготовке к выборам и конкуренции за место в парламенте

К выборам мы начали готовиться уже давно, провели заседание Высшего политического совета, на котором приняли принципиальное решение о том, что в выборах мы участвуем. Нами разработан план движения к конечной точке, к участию в едином дне голосования в феврале 2024 года. Нами подготовлена вся необходимая нормативная база, и партия "Белая Русь" будет принимать полное участие в электоральной кампании. Это значит, что мы не только выдвинем кандидатов в депутаты всех уровней, от местных до Палаты представителей Национального собрания, но это означает то, что наши люди будут и членами избирательных комиссий, наблюдателями на избирательных участках. Также мы своими партийными СМИ будем достаточно активно рекламировать нашу работу и тем самым вносить свой вклад в протекание электоральной кампании 2023 - 2024 года.

Олег Романов