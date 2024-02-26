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Председатель ЦИК рассказал о новом составе Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Председатель ЦИК рассказал о новом составе Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенкона пресс-конференции о предварительныхитогахвыборов депутатов в единый день голосованиярассказал о новом составе Палаты представителей, сообщает БЕЛТА.

"Среди избранных депутатов являются депутатами Палаты представителей седьмого созыва 20 человек (18,2 %). Женщины - 37 (33,6 %). Молодежь в возрасте до 31 года - 1 человек. Члены политических партий - 70 человек, беспартийные - 40", - рассказал Игорь Карпенко.

Фото: БЕЛТА

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