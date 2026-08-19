Представитель Португальской коммунистической партии: Белорусы сумели защитить свою экономику

Белорусы сумели защитить свою производственную систему, промышленность и сельское хозяйство. Благодаря этому страна сегодня уверенно развивается.

Такое мнение озвучил заведующий международным отделом Португальской коммунистической партии. Представительная делегация из этой страны работает в эти дни в Минске.

19 августа по плану встреча в Палате представителей. Парламентская дипломатия очень важна, особенно сейчас, в эпоху незаконных санкций. Коллеги из Португалии выступают за конструктивный диалог и развитие сотрудничества во всех сферах. Такой подход еще раз подтверждает, что в Европе достаточное количество общественно-политических сил, готовых работать с Беларусью.

Педру Мигель Невеш Геррейру, заведующий международным отделом Португальской коммунистической партии:

"С учетом непростой ситуации, которая наблюдается сегодня в Европе и в целом в мире, очень важно быть вместе и сообща противостоять вызовам современности. Важно продвигать наши совместные инициативы, которые прежде всего направлены на мир и процветание народов Беларуси и Португалии, а также противостоять противоречиям, которые сегодня наблюдаются в Европе. Именно с этой целью мы здесь и находимся. Для нас важно внести свою лепту и сделать что-то хорошее для развития. Мы считаем, что это важно как для народов Беларуси и Португалии, так и для всего мира в целом".

В рамках визита большое внимание планируется уделить торгово-экономическим отношениям. В программе посещение МТЗ. К слову, в Португалии еще с советских времен работают тракторы "Беларус", они на ходу до сих пор.