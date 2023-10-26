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Представители Запада и Востока за одним столом - в Минске открывается международная конференция высокого уровня по евразийской безопасности

Диалог по самым актуальным темам. 26 октября в Минске открывается международная конференция высокого уровня по евразийской безопасности. Наша страна уже традиционно выступает донором стабильности в регионе и мире. Отечественной дипломатии удалось практически невозможное. За одним столом соберутся представители и Запада, и Востока.


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У нас подтвержденных и заявленных иностранных участников более 180, из них около 120 гостей приедут специально в Минск ради участия в этой конференции. Это представители Запада, Востока, Юга, естественно, наших партнеров по странам СНГ, ЕАЭС, но будут в том числе люди из США, Швейцарии, Австрии и так далее. То есть максимальный спектр в текущих условиях мы постарались собрать.
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси

Цель ясна и прозрачна - выслушать позицию оппонентов и найти точки соприкосновений. Предполагается, что конференция в Минске позволит наметить перспективные контуры евразийской безопасности.

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