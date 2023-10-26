Представители Запада и Востока за одним столом - в Минске открывается международная конференция высокого уровня по евразийской безопасности

У нас подтвержденных и заявленных иностранных участников более 180, из них около 120 гостей приедут специально в Минск ради участия в этой конференции. Это представители Запада, Востока, Юга, естественно, наших партнеров по странам СНГ, ЕАЭС, но будут в том числе люди из США, Швейцарии, Австрии и так далее. То есть максимальный спектр в текущих условиях мы постарались собрать.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси