Предварительные итоги выборов: за А. Г. Лукашенко более 80 %

ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов Президента Беларуси: у действующего Главы государства Александра Лукашенко 80,23 % голосов.



По предварительным данным ЦИК, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9 %, за Анну Канопацкую - 1,68 %, Андрея Дмитриева - 1,04 %, Сергея Черечня - 1,13 %, против всех - 6,02 %.

Во Дворце Республики продолжается пресс-конференция главы Центризбиркома Лидии Ермошиной.



