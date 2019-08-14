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Предвыборная агитация на парламентских выборах стартует после 17 октября

Сегодня стало известно, что выступления кандидатов в депутаты по радио и телевидению начнутся с 20 октября. В целом же этап агитации стартует в середине месяца. Поскольку выдвижение будет проходить до седьмого октября, затем понадобится некоторое время на регистрацию, ориентировочно агиткампания начнется после 17 октября. Это пояснила сегодня глава ЦИК. Если же кто-то из претендентов получит удостоверение раньше, то он, соответственно, свою агитационную кампанию может начать сразу. Лидия Ермошина также отметила: если соискатели депутатского мандата грамотно используют все инструменты продвижения (бесплатные выступления на радио, телевидении и в газетах), то период агитации получится интересным и оживленным.

Следующее заседание ЦИК намечено на 28 августа. Оно будет посвящено вопросам работы с прессой. В частности, будет сформирован наблюдательный совет по информационным спорам. Напомним, что выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября, а в Палату представителей - 17.

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