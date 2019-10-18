В предвыборной гонке начинается агитационная кампания

Параллельно проходит жеребьевка выступлений на телевидении. В связи с этим медиа по всей стране мобилизуют свои силы, готовят эфирные студии. Совсем скоро каждый избиратель сможет увидеть и услышать выступления кандидатов и ознакомиться с их программами. О самом ярком этапе предвыборной кампании расскажет Анна Ковалева.







В Беларуси завершилась регистрация кандидатов в депутаты

Достоверны ли подписи, собранные в поддержку и насколько честно претенденты на депутатский мандат указывают свои доходы. Именно эти аспекты, как показала предыдущая практика, чаще всего подводят выдвиженцев и именно на них в первую очередь было сосредоточено внимание избирательных комиссий. Если все по закону и прозрачно -потенциальным претендентам -зеленый свет.





Выступления кандидатов в депутаты будут размещены в теле- и радиоэфире

Удостоверение кандидата в депутаты - это проходной билет в следующий этап кампании - агитационный. Он по традиции самый яркий. К нему готовятся уже не только кандидаты, но и медиа и печатные СМИ страны.

В телерадиокомпании "Гомель" работа кипит с 8-ми утра. Задача -подготовить студию для записи кандидатов. В этот раз им предложат несколько форматов съемки. Стоя, сидя, за тумбой или за столом - выбор за кандидатами. А чтобы донести предвыборную речь до каждого избирателя -в кадре будет работать и сурдопереводчик.

Такая работа сейчас идет во всех областных телестудиях. Кандидатам от Минска эфир предоставят на телеканале

Белтелерадиокомпании. Эту возможность все участники политической гонки получат бесплатно. Первые выступления можно будет увидеть уже 21 октября.

У каждого кандидата - 5 минут на выступление. Кроме теле- и радиоэфиров в распоряжении и печатные СМИ. Тексты предвыборных программ издания принимают до 27 октября. Параллельно резервируется эфирное время для теледебатов.





У кандидатов есть около месяца, чтобы провести свою агиткампанию

Также готовятся плакаты с биографией кандидатов. Такой наглядный материал займет место на участках для голосования. Чтобы сделать это остается неделя. Одновременно идет и печать листовок, которые направят избирателям.