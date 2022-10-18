Прекрасный шанс донести нашу политику, пусть американцы увидят - Иван Эйсмонт об интервью Президента NBC

Президент - очень искренний политик, который говорит то, что думает и что многие другие не говорят или доносят завуалированно. Он совершенно откровенно говорит о том, что происходит, и прогнозирует. Я очень хочу надеяться на то, что все эти люди [на Западе], достаточно образованные, взрослые, все равно где-то играют в какую-то игру и делают вид, что не понимают, что сейчас действительно происходит. Если они на самом деле не понимают, то мне очень жаль этих журналистов, эти телекомпании и вообще это общество. Но мне кажется, они все понимают. Не может быть так, что CNN не понимает, а NBC понимает. Вы видите, что информационная политика разная. Это говорит о том, что одному коллективу велели понимать, а другому велели вообще не обращать внимания. Президент очень терпеливо, раз за разом, одной телекомпании за другой, одному информационному агентству за другим объясняет, что происходит в мире. Для нас это хороший шанс донести нашу политику. Пусть американцы увидят.

Иван Эйсмонт,председатель Белтелерадиокомпании