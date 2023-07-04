Премьер-министр Индии приветствовал подписание Беларусью меморандума по вступлению в ШОС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал подписание Беларусью меморандума по вступлению в ШОС. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в режиме онлайн, сообщает БЕЛТА.

"Мы приветствуем подписание меморандума о намерении Республики Беларусь, чтобы стать полноправным членом ШОС", - сказал Нарендра Моди.

Премьер-министр Индии в своем выступлении отметил, что в настоящее время глобальная ситуация находится на очень важном и непростом перекрестье. "Мы наблюдаем конфликты, пандемия, цены на удобрения, зерно выросли, на продовольствие в целом", - констатировал он.

Нарендра Моди обратил внимание на важность того, чтобы ШОС смогла ответить на эти и другие вызовы современности, оправдав ожидания народов стран, входящих в организацию. "ШОС становится организацией, которая полностью подходит для того, чтобы идти в будущее", - уверен он.

Премьер-министр Индии подчеркнул, что ШОС может стать важным голосом в деле реформирования других глобальных институтов, включая ООН.