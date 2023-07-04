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Премьер-министр Индии приветствовал подписание Беларусью меморандума по вступлению в ШОС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал подписание Беларусью меморандума по вступлению в ШОС. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в режиме онлайн, сообщает БЕЛТА.
"Мы приветствуем подписание меморандума о намерении Республики Беларусь, чтобы стать полноправным членом ШОС", - сказал Нарендра Моди.
Премьер-министр Индии в своем выступлении отметил, что в настоящее время глобальная ситуация находится на очень важном и непростом перекрестье. "Мы наблюдаем конфликты, пандемия, цены на удобрения, зерно выросли, на продовольствие в целом", - констатировал он.
Нарендра Моди обратил внимание на важность того, чтобы ШОС смогла ответить на эти и другие вызовы современности, оправдав ожидания народов стран, входящих в организацию. "ШОС становится организацией, которая полностью подходит для того, чтобы идти в будущее", - уверен он.
Премьер-министр Индии подчеркнул, что ШОС может стать важным голосом в деле реформирования других глобальных институтов, включая ООН.
Индия в данный момент председательствует в организации. Белорусская сторона рассчитывает стать полноправным членом ШОС в максимально возможные сжатые сроки.
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