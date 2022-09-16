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Премьер-министр Индии: ШОС необходимо прилагать усилия по развитию надежных цепочек поставок в регионе
Шанхайской организации сотрудничества необходимо прилагать усилия по развитию надежных цепочек поставок в регионе. Об этом премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в Самарканде на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, пишет БелТА.
Индийский лидер отметил, что его страна выступает за расширение сотрудничества и укрепление доверия среди государств - членов ШОС. Нарендра Моди констатировал, что прошедшая пандемия и другие события в мире, включая кризис в Украине, привели к разрывам логистических цепочек поставок товаров, породили энергетический и продовольственный кризис.
"ШОС необходимо прилагать усилия по развитию надежных цепочек поставок в регионе. И для этого требуется улучшение связей между странами. В то же время не менее важно продолжать работу друг с другом, предоставляя права транзита", - заявил он.
Нарендра Моди также особо отметил, что мир сталкивается с еще одним серьезным вызовом, который заключается в обеспечении продовольственной безопасности. Он выдвинул ряд практических предложений по решению этой проблемы в регионе ШОС.
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