Премьер-министр Вьетнама: Мы готовы к многостороннему сотрудничеству с Республикой Беларусь

Считаем Беларусь важным партнером в регионе. Об этом сегодня заявил на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь, пишет БЕЛТА.



Премьер-министр Вьетнама отметил, что, выступая за стабильность и развитие в регионе и в мире, страна проводит самостоятельную многовекторную политику, является хорошим, надежным другом всех стран и ответственным членом международного сообщества.

При этом Фам Минь Чинь подчеркнул, что Беларусь во Вьетнаме традиционно считают другом. "Один их наших приоритетов - это развивать отношения с нашими традиционными друзьями и соседними странами", - добавил премьер-министр Вьетнама.

"Для нас Беларусь - это верный друг, мы дорожим традиционно дружественными отношениями и традиционно хорошим сотрудничеством наших стран", - сказал на встрече с Романом Головченко Фам Минь Чинь.

Он отметил, что вьетнамцы испытывают очень теплые чувства к белорусам. "Белорусский народ оказывал нам помощь в годы войны и в настоящее время, когда мы строим и защищаем свою страну", - пояснил премьер-министр Вьетнама.

Он добавил: "Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить правительство и народ Беларуси за то, что вы нам подарили медицинское оборудование в конце 2021 года. Вы спецбортом направили нам медицинское оборудование, мы тогда очень нуждались в этом оборудовании".

Как заявил премьер-министр Вьетнама, здесь готовы к многостороннему сотрудничеству с Республикой Беларусь.

"Мы считаем Беларусь важным партнером в регионе и желаем развивать существующие связи", - подчеркнул премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам.

После переговоров премьер-министры Беларуси и Вьетнама приняли участие в торжественной церемонии подписания и обмена документами о сотрудничестве между Вьетнамом и Беларусью.