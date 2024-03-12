Премьер-министру Индии было передано послание Лукашенко о белорусско-индийских отношениях

В Дели 12 марта прошли переговоры министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, во время которых в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди было передано послание Президента Беларуси Александра Лукашенко о белорусско-индийских отношениях и путях их развития. Об этом сообщает БЕЛТА .