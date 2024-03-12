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Премьер-министру Индии было передано послание Лукашенко о белорусско-индийских отношениях

Премьер-министру Индии было передано послание Лукашенко о белорусско-индийских отношениях

В Дели 12 марта прошли переговоры министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, во время которых в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди было передано послание Президента Беларуси Александра Лукашенко о белорусско-индийских отношениях и путях их развития. Об этом сообщает БЕЛТА.

"В этой связи министры посвятили встречу предметному обсуждению масштабного пакета двусторонних, региональных и глобальных вопросов. Главными темами стали экономическое сотрудничество и конкретные кооперационные проекты. Констатировано полное совпадение подходов к необходимости интенсификации взаимодействия в данной плоскости, намечены конкретные шаги и определены секторы для приложения основных усилий на ближайшую и среднесрочную перспективу", - рассказали в ведомстве.

Фото: БЕЛТА

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