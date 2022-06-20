Премьер-министры стран ЕАЭС встретятся в Минске

Неделя большой политики в Минске. Премьер-министры стран ЕАЭС встретятся в белорусской столице! Сегодня пройдет заседание межправсовета в узком составе, а завтра - в расширенном. В повестке - вопросы развития транспортной инфраструктуры, цифровизации экономики, электронной торговли, таможенного сотрудничества. Главы правительств обсудят введение маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском союзе, создание комиссии по кооперации и импортозамещению в промышленности, а также эффективность мер по пресечению нарушений общих правил конкуренции.