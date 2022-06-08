Премьер-министры стран ЕАЭС встретятся в Минске 21 июня

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза встретятся в Минске 21 июня. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщает БелТА.

"Межправсовет пройдет 21 июня в Минске в очном формате, - сказала Ия Малкина. - Главы правительств обсудят введение маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, создание комиссии по кооперации и импортозамещению в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности, состояние конкуренции на трансграничных рынках в 2021 году и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции".