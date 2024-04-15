Премьеры Беларуси и России обсуждают целый комплекс вопросов союзного сотрудничества в Москве

В Доме правительства Романа Головченко встретил его коллега Михаил Мишустин. В данный момент проходит встреча в формате один на один. Она длится уже более часа. Затем переговоры в широком формате с участием руководителей министерств финансов, экономики, промышленности. Основные темы - двусторонние экспорт и импорт. В 2024 году за 2 месяца взаимная торговля прибавила уже 2,8 %. Это плюс к высокой базе прошлого года, когда товарооборот превысил 53 млрд долларов. Сегодня важно динамику сохранить и запустить новые проекты. В частности, на повестке в Москве сотрудничество в авиастроении и создание совместного самолета.