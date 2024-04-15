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Премьеры Беларуси и России обсуждают целый комплекс вопросов союзного сотрудничества в Москве
Торговля и новые проекты по кооперации в промышленности - главные темы переговоров премьеров Беларуси и России. Делегация во главе с нашим премьер-министром 15 апреля прибыла в Москву.
В Доме правительства Романа Головченко встретил его коллега Михаил Мишустин. В данный момент проходит встреча в формате один на один. Она длится уже более часа. Затем переговоры в широком формате с участием руководителей министерств финансов, экономики, промышленности. Основные темы - двусторонние экспорт и импорт. В 2024 году за 2 месяца взаимная торговля прибавила уже 2,8 %. Это плюс к высокой базе прошлого года, когда товарооборот превысил 53 млрд долларов. Сегодня важно динамику сохранить и запустить новые проекты. В частности, на повестке в Москве сотрудничество в авиастроении и создание совместного самолета.
У нас подписано соглашение между 558-м авиационным ремонтным заводом и Уральским заводом гражданской авиации, который производит самолеты. Мы разрабатываем совместно самолет, для его производства Россия выделит нам ресурсы для приобретения необходимого оборудования. Соглашение было подписано на уровне промышленных предприятий, сейчас мы будем подписывать его на уровне правительства.
Среди обсуждаемых вопросов сотрудничество в станкостроении, цены на газ для Беларуси с 2026 года и поставки нефти на НПЗ. По итогам переговоров ожидается подписание соглашений.
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