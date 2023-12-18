Премьеры стран СНГ в Москве обсудили экономику Содружества и гуманитарные проекты

Синхронно двигаться вперед и совместно производить конкурентную продукцию - важно в целом и для стран СНГ. Сегодня в Москве собрались на совет премьеры Содружества. В следующем году в объединении представительствует Россия. А сегодня она пригласила всех глав правительств на ВДНХ, где огромная выставка-форум. Кстати, многие новинки в российских регионах создавались в кооперации с белорусами. Светлана Лукьянюк об эффективном объединении технологий и сырья.

Одно из мест - посмотреть и познавательно провести время - это ВДНХ в Москве. Здесь и ароматные угощения на любой вкус, и огромные павильоны постоянных экспозиций. Россия приглашает гостей.

В Москве собрались премьеры стран СНГ

Эта выставка, открылась она в ноябре, и будет работать до 12 апреля, это 89 регионов, их достижения в энергетике, промышленности, АПК и культуре. Интерактивные экраны, стильные экспозиции, здесь и про технологии и современные решения. Презентации каждый день. Сегодня Россия встречала премьером стран СНГ.

Со многими регионами у стран Содружества тесные кооперационные связи. Производства работают на белорусских деталях и узлах. К тому же мы вместе и строим заводы. Осенью открыли по зерносушильным комплексам в Уфе.

Все заказы не только Башкортостана, Оренбургской, Челябинской областей и на Казахстан еще. Но сейчас мы, когда открыли это предприятие, сразу же по вашему поручению заложили новое предприятие российско-белорусское по производству коммунальной дорожной техники. Андрей Назаров, премьер-министр Башкортостана

Региональное сотрудничество

А еще регионы России - активные покупатели нашей техники и продуктов. Санкт-Петербург ездит на наших автобусах, на Невском рынке обустраиваем мультбрендовый центр своих товаров.

То, что мы на базе нашего тракторного завода совместно работаем, это тоже хороший результат, который дает возможность работать не только на Санкт-Петербург и Республику Беларусь, но и на страны СНГ. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Тракторы - это наша тема, скажет премьер губернатору Челябинской области. И согласится дистанционно поуправлять машиной в карьере.





Создание высокотехнологичной продукции, причем опережающей по характеристикам иностранные аналоги, ориентир для всех стран СНГ. Об этом сегодня в Москве на Совете глав правительств СНГ говорил роман Головченко. Примеры высококлассной кооперации уже есть. И сегодня важно их маштабировать.

В рамках ЕАЭС в активной стадии проработки находится кооперационный проект по созданию евразийского электробуса. Принято решение о формировании соответствующей межгосударственной программы, а также решение о порядке финансирования таких проектов. Я уверен, что подобные сквозные интеграционные проекты можно и нужно продвигать в рамках СНГ и в полной мере задействовать совместный научно-технологический и финансовый потенциал наших стран. Это же касается и вопросов электронной торговли, внедрения цифровых технологий, обеспечения доступа к госзакам, снижения тарифов телефонной связи в роуминге. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Все стран СНГ вышли на траекторию роста. А общий ВВП вырос в этом году на 2 %. Промышленное производство на 3,5 %, а объем грузоперевозок - на 6 % по сравнению с прошлым годом.

Страны Содружества обладают значительным промышленным, энергетическим и сельскохозяйственным потенциалом. И, конечно, богаты природными ресурсами, и, что самое важное, талантливыми кадрами. Объединение усилий, динамичная плодотворная деятельность откроет дополнительные возможности для нашей тесной межрегиональной кооперации и для развития всех участников. Именно в этом мы видим приоритет российского председательства. Михаил Мишустин, председатель Правительства России

Чем богата Беларусь, можно увидеть в нашем павильоне на ВДНХ.

Всех мы приглашаем в Белорусскую хату. Здесь можно почувствовать себя у бабушки в деревне. Печь, где готовится обед. Вся кухонная утварь - стол, лавка и хозяева в национальных костюмах и да и двор, лавка у дома и богатый урожай яблок. Белорусы всегда умело вели хозяйство и всегда угощали гостей.

Наши драники в топе продаж здесь, в кафе, и с грибами ,и с брусникой. Все 12 столиков заняты. И такая картина и в будни, и в выходные.

Многие местом встречи на ВДНХ выбирают наш БелАЗ. А в день порядка 3 тыс. человек приходят к нам в павильон. Ждем и больше.

Белорусский павильон вышел на самоокупаемость и не требует дополнительных расходов из бюджета страны. Поэтому продукция, представленная в павильоне, это в первую очередь легкая промышленность, пищевая наша промышленность. Люди приходят сюда ознакомиться со страной, с выставкой "Беларусь интеллектуальная" и одновременно есть возможность что-то приобрести. Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты

Самый быстрый оборот у магазина белорусских продуктов мясных и молочных.

Концепция здесь, как видим, не только выставка, но и продажа - от одежды, посуды, косметики до сладостей.

Несмотря на богатый ассортимент кондитерки, премьер посоветовал его разнообразить.