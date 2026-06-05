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Президент Ганы Джон Драмани Махама прибыл в Беларусь с официальным визитом
Минск укрепляет сотрудничество со странами дальней дуги. Президент Ганы прибыл в Беларусь с официальным визитом. Это первый в истории двусторонних отношений визит лидера этой африканской страны.
Ранее в МИД заявляли, что к визиту для подписания готовился большой пакет документов и проекты, схожие по наполнению с тем, как Беларусь сотрудничает с Зимбабве.
Министр иностранных дел Максим Рыженков в 2026 году совершил ряд визитов в страны Африки, в том числе в Гану. Сообщалось о размещении заказа на производство в Беларуси около 3 тыс. единиц сельхозтехники, достижении конкретных договоренностей по увеличению поставок сухого молока и мяса.
В целом в Минске рассчитывают на кратный рост поставок по ряду товарных позиций. Есть также планы по наращиванию сотрудничества в образовательной сфере.