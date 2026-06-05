Президент Ганы Джон Драмани Махама прибыл в Беларусь с официальным визитом

Минск укрепляет сотрудничество со странами дальней дуги. Президент Ганы прибыл в Беларусь с официальным визитом. Это первый в истории двусторонних отношений визит лидера этой африканской страны.

Ранее в МИД заявляли, что к визиту для подписания готовился большой пакет документов и проекты, схожие по наполнению с тем, как Беларусь сотрудничает с Зимбабве.

Министр иностранных дел Максим Рыженков в 2026 году совершил ряд визитов в страны Африки, в том числе в Гану. Сообщалось о размещении заказа на производство в Беларуси около 3 тыс. единиц сельхозтехники, достижении конкретных договоренностей по увеличению поставок сухого молока и мяса.