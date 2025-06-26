Президент Казахстана находится с рабочим визитом в Беларуси

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал с рабочим визитом в Беларусь. Самолет главы государства приземлился в Национальном аэропорту Минск, пишет БЕЛТА.

В белорусской столице Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в пленарной сессии IV Евразийского экономического форума, которые организованы в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.

На мероприятиях запланировано присутствие представительных делегаций из нескольких десятков стран. Председательствовать на саммите ЕАЭС будет Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Евразийский экономический форум начал свою работу 26 июня на площадке Минского международного выставочного центра. Всего в программе форума проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий, участниками которых станут более 2,7 тыс. человек из 33 стран.