Президент Кыргызстана поприветствовал глав государств - членов ШОС и объявил саммит открытым

В Бишкеке начал работу саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нем принимает участие белорусский лидер Александр Лукашенко. Главы государств ШОС утром прибыли в конгресс-холл "Ырыс Ордо".

Сегодня ШОС переходит к реализации Стратегии развития до 2035 года.

Ключевые темы саммита: региональная безопасность, экономическое сотрудничество, искусственный интеллект и его применение. Помимо 10 государств-членов, две страны имеют статус наблюдателя, еще 15 - партнеры по диалогу. 3,4 млрд человек проживает на территории государств "десятки", что превышает 40 % населения планеты. 23 % мирового ВВП формируют именно страны ШОС.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поприветствовал глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и объявил саммит открытым. Сейчас идет заседание, на котором выступит и Президент Беларуси.