Президент Монголии посетил Музей истории Великой Отечественной войны

25 октября Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, прибывший в Беларусь с официальным визитом, посетил Музей истории Великой Отечественной войны.

Высокий гость детально ознакомился с уникальными экспонатами, отражающими трагедию и подвиг советского народа. Особый интерес лидера вызвали залы, рассказывающие о совместной борьбе и вкладе Монголии в общую Победу. После осмотра экспозиции глава государства оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Гунаажав Байгалмаа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Беларуси: "Наш президент прилетел в Минск с государственным визитом. Это первый визит президента Монголии в Республику Беларусь. Мы считаем, что он даст исторический импульс для развития двусторонних отношений. Состоятся переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Мы уже подготовили дорожную карту развития двусторонних отношений на 2027-2029 годы. Наша делегация узнала очень много о подвиге белорусского народа, о том, как он сражался против немецких агрессоров и какой ценой была достигнута победа".

Это первый в истории официальный визит лидера Монголии в Беларусь. 24 октября Ухнаагийн Хурэлсух также почтил память погибших, возложив венок к монументу Победы.

Официальный визит Президента Монголии продлится до 26 октября. На эту же дату запланирована основная переговорная программа на уровне глав государств. Президенты на переговорах в Минске оценят ход выполнения договоренностей, достигнутых во время визита Александра Лукашенко в Монголию в 2024 году, и наметят ключевые направления для дальнейшего развития белорусско-монгольских отношений. Ожидается, что акцент будет сделан на реализации взаимовыгодных торгово-экономических проектов, углублении взаимодействия в промышленности и АПК.