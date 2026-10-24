Краткий пересказ от ИИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Монгольский лидер 24 октября прибыл в Беларусь с официальным визитом.

На какие стратегические договоренности рассчитывает официальный Улан-Батор в рамках этого визита?

Официальный Улан-Батор рассчитывает найти в Беларуси то, чего сейчас не найти на Западе: взаимоуважение, предсказуемость, продовольствие и тяжелое железо. Для регионов с традиционно кочевым укладом белорусские многотонные БЕЛАЗы уже стали привычным элементом пейзажа. Теперь пора расширять номенклатуру поставок.

Без малого 35 лет дипломатических отношений

В Национальном аэропорту Минск приземлился борт № 1 Монголии. Без малого 35 лет дипломатических отношений, тысячи километров между бескрайними степями и нашими лесами. И вот Ухнаагийн Хурэлсух впервые в истории ступает на белорусскую землю. Страна вечного синего неба встречается с синеокой Беларусью, этот диалог обещает быть предельно практичным.

Официальный визит стал ответом на приглашение, прозвучавшее во время празднования монгольского национального праздника Наадам в июле 2026 года. В степях - это день силы и мужского слова. Слово дано - слово сдержано. Секрет такой дипломатической скорости в том, что почву подготовили заранее.

Мощнейший импульс двустороннему треку придал государственный Лукашенко в Улан-Батор в 2024 году

Мощнейший импульс двустороннему треку придал государственный визит белорусского лидера в Улан-Батор в 2024 году. Тогда стороны закрепили договоренности подписанием официальных документов. В числе наиболее значимых - дорожная карта сотрудничества. В вопросах суверенитета и прагматики мы говорим на одном языке. Отношения Минска и Улан-Батора строятся на редком для мировой турбулентности принципе: взаимном интересе, открытости. И главное здесь - экономика.

Монголия сегодня переживает настоящий промышленный бум, модернизирует недра, белорусская марка там стала знаком абсолютного качества. БЕЛАЗы работают в пустыне Гоби. Беларусь традиционно обеспечивает монгольскую горнодобывающую отрасль карьерной техникой и оборудованием.

Перспективные направления: аграрный сектор, кооперация, логистика, наука

Есть и перспективные направления. Во-первых, аграрный сектор. В Монголии колоссальное поголовье скота и огромный запрос на современные технологии переработки, молочно-товарные комплексы и надежные тракторы.

Во-вторых, легкая промышленность и кооперация. Монгольский кашемир и белорусский лен, совместная переработка сырья и выход на рынки третьих стран.

В-третьих, логистика и наука. Монголия стремится стать мощным транзитным хабом между Азией и Европой, поэтому работа двусторонней комиссии по международному автомобильному сообщению сегодня жизненно важна. А совместная комиссия по науке и технологиям стыкует разработки наших ученых с практическими задачами монгольских предприятий.

Впереди напряженные дни работы. Пока старый мир сжигает мосты, Минск и Улан-Батор показывают, как работать на общее будущее, не оглядываясь на чужие правила игры.