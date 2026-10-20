Президент Таджикистана принял премьеров стран ШОС

Премьеры стран ШОС встретились с президентом Таджикистана. Белорусская правительственная делегация во главе с премьер-министром в эти дни в рамках рабочего визита находится в Душанбе.

20 октября Александр Турчин примет участие в заседании совета глав правительств ШОС в узком и широком составах. В преддверии старта этих мероприятий пройдет коллективная встреча с лидером Таджикистана.

Эмомали Рахмон принял глав правительств в своей официальной резиденции - Дворце нации в центре Душанбе. Перед началом встречи было сделано совместное фото в фойе дворца.