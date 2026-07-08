Президент Узбекистана возложил цветы к монументу Победы в Минске

Президент Узбекистана прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом. Самолет Шавката Мирзиёева приземлился в Национальном аэропорту Минск.

Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне главы государств рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление в переговорной повестке - развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них - декларация об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном.

Минск и Ташкент связаны не только экономически и политически, но еще исторически. В годы Великой Отечественной войны тысячи воинов-узбекистанцев сражались на белорусской земле. Шавкат Мирзиёев по прибытию в Беларусь возложил цветы к Вечному огню у монумента Победы.