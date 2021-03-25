Нацеленность на проекты, дающие результат. Гости из Приморского края сегодня в белорусской столице.





Беларусь - Россия: успех межрегионального сотрудничества

Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором российского региона Олегом Кожемяко. Экономические связи Беларуси с этим давним и перспективным партнером на Дальнем Востоке крепнут. Не помешала и пандемия, хотя цифры товарооборота успели немного просесть. Но показатели января - шанс не только выйти на прежний уровень взаимодействия, но и превзойти его. Реализован ряд совместных проектов. У сторон есть стремление и дальше наращивать не только взаимную торговлю, но и охватывать новые сферы и направления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Мы вместе нацелены на конкретный результат. И нам не может помешать ни пандемия, ни внешние попытки расшатать политическую ситуацию ни у нас, ни у вас. События последних месяцев показали, что в нелегкие моменты испытаний, подброшенных нам извне, обе страны могут рассчитывать на поддержку и помощь".

Направления сотрудничества с Приморским краем