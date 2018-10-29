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Президент Армении прилетел в Минск для участия во встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Армении Армен Саркисян сегодня прилетел в Минск для участия во встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Официальное открытие форума, который наша столица принимает впервые, состоится 31 октября. Конференция будет посвящена взаимоотношениям по линии Восток - Запад, обсуждению региональных конфликтов, минского процесса, экономической ситуации в Восточной Европе, а также энергетической и транснациональной безопасности.

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