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Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с послом Беларуси
Будущие переговоры президентов Беларуси и Азербайджана призваны стать новым импульсом сотрудничества между государствами. Сегодня Президент Азербайджана встретился с послом нашей страны. Ильхам Алиев уже на следующей неделе с визитом посетит Беларусь. На встрече с Александром Лукашенко, традиционно, большое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству.
Не обойдут стороной лидеры и вопросы геополитики в разрезе недавнего саммита ОДКБ. Ключевые аспекты безопасности на пространстве СНГ также станут темой разговора Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Напомним, в июне 2018 года Беларусь и Азербайджан отметили знаменательное событие - 25-летие со дня установления дипломатических отношений. За это время приложено много усилий для расширения взаимодействия во всех областях. Так, самый важный экономический показатель - товарооборот - только за девять месяцев этого года Минск и Баку увеличили втрое - до трехсот тридцати миллионов долларов. И на этом останавливаться не собираются.
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