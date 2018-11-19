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Президент Азербайджана возложил венки к монументу Победы в Минске

Ранним утром состоялось возложение венков к монументу Победы - символичному месту памяти. У Беларуси и Азербайджана есть общая часть истории сражений против немецко-фашистских захватчиков.

Все подробности официального визита и итоги переговоров - в наших следующих выпусках.

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