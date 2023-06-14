Президент: Беларусь без колебаний ответит на агрессию

О войне и мире, реакции Минска на возможную агрессию, ядерном оружии и красных линиях.

Все эти темы были затронуты в интервью Президента Беларуси телеканалу "Россия 1". Сегодня оно вышло в эфире популярной общественно-политической программы "60 минут".

Александр Лукашенко убежден, что для окончания войны в Украине уже есть большие предпосылки. Говоря о российской военной спецоперации, глава государства обратил внимание, что руководство России (в том числе Владимир Путин) никогда не просило Беларусь присоединиться к боевым действиям. Вместе с тем Александр Лукашенко сразу заявил, что белорусы не позволят стрелять в спину россиянам. Это и есть наша роль в этой войне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вместе с тем, заметил Александр Лукашенко, Запад, несмотря на свои шаги, на самом деле боится новой масштабной войны. Особенно ядерной катастрофы. Выход один - и Беларусь неустанно это повторяет -нужно договариваться, пока не поздно.

"Я встречался с людьми, которые не последнюю роль играют в этом и принимают радикальные, кардинальные и окончательные решения в случае "если". Они больше всего боятся (и об этом искренне все говорят) ядерной катастрофы. Они боятся применения ядерного оружия в Украине. Это естественно. Мы тоже не хотим, тоже боимся. Потому что это может привести, как специалисты говорят, к всемирной катастрофе, и шарик может с орбиты сойти, если это все оружие взорвется", - сказал Президент. Он считает, что Россия может применить ядерное оружие, если враг вторгнется на ее территорию и эта агрессия будет угрожать существованию государства. "С угла же только вперед можно выйти. Вот тогда ждите", - образно выразился глава государства. Александр Лукашенко убежден, что пока есть возможность, необходимо договариваться. Однако Запад, по его словам, не позволяет Украине идти на переговоры. "Хотя я уверен и имею такую информацию, что в Украине сегодня подавляющее большинство людей хотят прекратить войну, в том числе военных, которые воюют, гибнут там. Но есть распиаренная верхушка во главе с Володей Зеленским. Он сейчас "герой", шастает по всему миру. Его целуют, обнимают и так далее. Я думал, он умнее. У нас же есть пример Горбачева: целовали и что получили? Точно так будет у него", - уверен Президент. "И потом. В Украине люди хотят жить. Что бы там ни было, мы потом разберемся, кто виноват. Это тоже будет не в их пользу. Но сейчас надо прекратить войну, чтобы люди не гибли", - подчеркнул белорусский лидер. Он также обратил внимание на первые результаты украинского контрнаступления: Украина потеряла значительное число солдат и бронетехники. "Россия мобилизовалась, она наконец-то научилась воевать. И по всем правилам воюет, - заявил глава государства. - Атаковать обороняющихся очень трудно. И я думаю, что это не получится".

Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание на ситуацию в Европейском союзе. Люди недовольны ухудшением экономического положения в своих странах на фоне выделения миллиардов долларов на помощь Украине. "Уже начинается противодействие изнутри всему тому, что происходит", - констатировал он.

НАТО стягивает к нашим рубежам технику и контингент и, не стесняясь, проводит учения по всей Европе в целом и в Польше и Прибалтике в частности. Если уж кто и идет на эскалацию, то точно не Беларусь. Наоборот Минск предельно осторожен.

"У нас достаточно уже сейчас мощи для того, чтобы ответить, - заявил белорусский лидер. - Многие говорят: "Ну, Батька, вы же знаете, он такой…" Да. Я такой, когда речь идет о моем народе, о моем государстве. И потом, я же не позволю (мы создавали здесь, корячились четверть века, вместе с белорусским народом создавали независимое государство) отдать 10 миллионов на растерзание. А россиян сколько здесь? Еще миллиона три постоянно. Вот 13 миллионов, я за них отвечаю. Поэтому без колебаний, если только будет совершена против нас агрессия".



Вылазки на границе - это еще не агрессия? Атака в Мачулищах - это еще не агрессия?" Ольга Скабеева, журналист телеканала "Россия 1"

